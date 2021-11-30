Воронеж, , 12:21 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 742 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 ноября. Накануне, 29 ноября, сообщалось о 751 новом заразившемся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности в регионе в статистику заболеваемости ковидом официально включены 177 254 человека. Выздоровели из этого числа 124 794 воронежца, за сутки выписаны 358 ковид-пациентов.

Всего в Воронежской области скончались 8 852 пациента с коронавирусом, что на 58 человек больше показателя от 29 ноября. Согласно данным федеральной статистики, число умерших с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции составило 5 767 человек, в том числе 41 летальный исход был зарегистрирован за минувшие сутки.