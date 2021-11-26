Воронеж, , 11:38 — REGNUM В Воронеже около 15 человек — противников введения системы QR-кодах пришли в приёмную губернатора региона на площади Ленина, 1, утром 26 ноября.

QR-код Mos.ru Е. Самарин

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Жители, пришедшие в приёмную, выступают против принятия закона о QR-кодах в общественных местах и в общественном транспорте. Они намерены передать главе Воронежской области петицию, подписанную 4 тыс. человек. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило «Моё! Online».

В настоящее время в регионах обсуждается федеральный законопроект, предусматривающий возможность введения QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, для допуска в общественные места и возможности пользоваться железнодорожным и авиатранспортом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября около 30 человек пришли в правительство Воронежской области, чтобы передать заявление, подписанное сотнями жителей, о несогласии с введением QR-кодов. Кроме того, в областной суд направлен иск к главе региона, также в связи с введением системы QR-кодов.

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