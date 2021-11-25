Волгоград, , 16:22 — REGNUM В Волгоградской области 25 ноября подтверждено 454 новых случая заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после выздоровления ещё 416 пациентов, в летальной статистике 36 новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 115 565 носителей инфекции. Выздоровели 99 264 человека, скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 4 396 жителей.

Лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 11 905 пациентов.