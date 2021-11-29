Москва, , 14:52 — REGNUM Любое название документа, который вводит ограничения для граждан, связанные с вакцинацией, не изменит ни его антиконституционной сути, ни отрицательного отношения к нему большинства граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

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«Подобные «творческие» поиски лишь подчеркивают, насколько велико неприятие граждан этой идеи. Если бы власти предложили что-нибудь нужное людям, предложили что-нибудь дать, а не в очередной раз отнять, уверяю вас, никаких проблем с названием не возникло бы», — рассуждает Миронов.

В этой связи парламентарий припомнил поговорку.

«А в этом случае остается лишь вспомнить поговорку «как не назови, всё равно не потонет», — добавил он.

Российские власти активно обсуждают варианты названия документа для привитых и переболевших СOVID-19. При этом использование термина «QR-код» планируется свести к минимуму из-за негативной реакции людей.