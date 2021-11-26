Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Перенос введения контроля QR-кодов в магазинах и общепите Петербурга с 1 декабря на 27 декабря объясняется улучшением эпидемической обстановки и положительной динамикой вакцинации. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Беглов

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"Обстановка улучшается. И большое количество жителей нашего города приняли решение вакцинироваться. Мы достигли рекорда, 39 тысяч в сутки. Естественно сейчас идет снижение заболеваемости», — заявил губернатор.

Помимо улучшения статистики, Александр Беглов также назвал причиной отсрочки желание дать петербуржцам и гостям города время для прохождения полного курса вакцинации и для приобретения подарков к Новому году.

Ранее Александр Беглов заявил, что все решения правительство города не принимает просто так. На утверждение тех или иных мер влияет мнение специалистов.

Напомним, что правительство Петербурга приняло постановление с уточнением новых ограничений. Согласно ему, введение обязательной проверки QR-кодов в непродовольственных магазинах и точках общепита переносится с 1 декабря на 27 декабря. О режиме ограничений в новогодние праздники будет объявлено позже.

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