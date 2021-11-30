Ханты-Мансийск, 30 ноября 2021, 11:16 — REGNUM В Югре за сутки на 30 ноября обнаружено 234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
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Днём ранее число заражений составляло в регионе 232 случая.
Лидером по числу заражений стал Сургут, где на 30 ноября зарегистрировано 39 случаев заражения. С начала пандемии в ХМАО подтвердили 89 456 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 319 человек.
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