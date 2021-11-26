Кемерово, , 07:14 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 26 ноября, за прошедшие сутки выявлено 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 378 случаев.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 18 938 человек», — об этом сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 255 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в регионе выявили 72 889 случаев заражения коронавирусом, 67 126 человек выздоровели, 1561 пациент скончался.