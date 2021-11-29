Черкесск, , 18:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии свыше 151 тыс. жителей приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса. Оба компонента вакцины получили уже более 142 тыс. человек. Такие данные привел 29 ноября региональный оперативный штаб. В общей сложности план по вакцинации выполнен более чем наполовину.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«В республике выполнено 52,4% от плана по иммунизации. Среди муниципалитетов КЧР лидерами по вакцинации от COVID-19 являются Ногайский и Зеленчукский районы, которые на сегодняшний день выполнили 85% и 80% от плана по иммунизации», — говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, ниже других муниципалитетов темпы вакцинации в городе Черкесске и Карачаевске, а также в Карачаевском районе.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии вдвое снизилось число госпитализаций из-за COVID-19