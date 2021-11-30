Чебоксары, , 12:06 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и при этом ежесуточно регистрируют очередные летальные исходы. Такую информацию публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 30 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 42 966 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 150. Это на пять случаев меньше, чем лабораторно подтверждено 28 ноября.

Переболели ковидом ещё 138 жителей Чувашии. Всего вылечились 37 554 пациента, или 87,4% от числа выявленных случаев заражения.

Пандемия унесла жизни 3306 жителей республики, из них за последние сутки умерли 19 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Верховный суд Чувашии отклонил иск в отношении главы республики Олега Николаева в связи с введением QR-кодов.

Подробнее: Суд принял решение по иску к главе Чувашии из-за введения QR-кодов