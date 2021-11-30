Самара, , 14:02 — REGNUM 908 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Permkrai.ru

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Сообщается, что всего в регионе выявили 179 830 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области всего скончались 5492 пациента с COVID-19, в том числе смерть 33 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области за сутки справились с вирусом 615 человек, всего в Самарской области победили вирус 130 356 человек.

Согласно данным на 29 ноября, в регионе за сутки выявили 941 носителя коронавируса.