Владивосток, , 09:55 — REGNUM В Приморском крае количество новых случаев COVID-19 растёт каждый день. Максимум по числу заболевших снова достигнут 26 ноября, заразились 448 человек (днём ранее — 443), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались от инфекции за сутки пять приморцев, за всё время пандемии — 1 384 человека. Среди погибших 74% — люди старше 65 лет. На высокую смертность в этой возрастной группе влияют низкий иммунитет, наличие хронических заболеваний и ослабленные ресурсы организма. При этом пока вакцинированы только 50% пожилых приморцев.

В министерстве здравоохранения Приморского края подчеркнули, что ни диабет, ни хронические или сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Поводом не делать прививку могут стать только тяжелая аллергическая реакция и гиперчувствительность к компонентам вакцин.

«При некоторых тяжелых хронических заболеваниях российские вакцины «применяются с осторожностью», как это указано в инструкциях к ним. Это означает, что в прививочном кабинете в случае сомнений пациента могут направить на предварительную консультацию к профильному лечащему врачу (например, гематологу, кардиологу, эндокринологу и другим). Если профильный специалист посчитает состояние пациента нестабильным, то также оформит временный медотвод — до стабилизации состояния здоровья», — отметили в ведомстве. Пояснили в министерстве здравоохранения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение поправок в федеральный законопроект о введении QR-кодов на очередном заседании Законодательного Собрания 24 ноября вызвало жаркие, эмоциональные споры. После горячих дебатов проект всё-таки был принят большинством голосов.