Барнаул, , 13:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 88 019 (+327 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Вместе с тем 73 971 пациент (+385 за минувшие сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1929 человек (+9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 187 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за сутки), 60 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье скончались ещё 10 пациентов с COVID-19