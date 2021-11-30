Якутск, 30 ноября 2021, 10:35 — REGNUM Вместе с уровнем заболеваемости коронавирусом в Якутии начали снижаться темпы прививочной кампании. Об этом заявила на брифинге 30 ноября заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По её словам, наиболее низкие темпы вакцинации в Олёкминском, Амгинском, Горном и Намском районах республики, при этом сложная ситуация с распространением COVID-19 возникла только в Олёкминском районе. Особое внимание оперативного штаба также привлекают Мирнинский, Нерюнгринский, Алданский, Ленский, Хангаласский и Таттинский районы.
За сутки в республике заразились коронавирусом 249 человек, в том числе 103 жителя Якутска. Ольга Балабкина призвала якутян вакцинироваться и соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие антиковидные ограничения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии снижается уровень заболеваемости коронавирусом, в том числе реже стали заболевать жители столицы региона. Однако в ряде районов сохраняется напряженная обстановка, констатировал глава республики Айсен Николаев.