Москва, 2 декабря 2021, 08:14 — REGNUM Врач-вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов оценил эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон».
Вместе с тем, добавил он, более точные значения эффективности будут известны в ближайшие несколько месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря агентство Associated Press распространило информацию о том, что в Нигерии штамм «Омикрон» обнаружили в образце, который был взят еще в октябре 2021 года.
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