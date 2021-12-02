Петрозаводск, , 10:05 — REGNUM Законодательное Собрание (ЗакС) Карелии получило паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 — большинство сотрудников этого органа власти привились от коронавируса. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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Более 85% от всей численности сотрудников Аппарата карельского парламента и депутатов, работающих на постоянной основе, сделали прививку против COVID-19.

Напомним, в соответствии с распоряжением главы Карелии № 127-р в регионе действуют ограничительные меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией и снижение темпов заболеваемости. Получить паспорт коллективного иммунитета могут те работодатели, у которых 80 и более процентов штатных сотрудников прошли вакцинацию, а также переболели COVID-19, если со дня выздоровления прошло не более шести месяцев.

Отметим, в настоящий момент министерство экономического развития и промышленности Карелии ведет реестр организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших паспорт коллективного иммунитета. Согласно данным на вечер 1 декабря, в регионе получили ковид-паспорта 1145 организаций.

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