Салехард, , 12:08 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом, из них шесть — среди вахтовых работников. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 129 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 552 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 2 декабря подтвердили 58 707 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 868 человек.

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