29 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили недовольство главврача «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» тем, как антипрививочники посетили его медучреждение.

Елизавета Коробова, , 20:34 — REGNUM Заявление главного врача «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерия Вечорко о том, что антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в «красную зону» пришлось прервать досрочно, несмотря даже на то, что «гостям» показали хирургов больницы за работой, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 29 ноября в социальной сети Facebook.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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«Ух ты, даже на операцию, которую в это время делали хирурги, сводили посетителей. Интересно, кто придумал эту очень правдоподобную историю?» — задаётся вопросом Пётр Б.

«Красная зона» городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

Многие пользователи пришли выводу, что врачи сначала запугивают население, что и вызывает в нём жёсткое непринятие официальной медицины, а затем жалуются на то, что существуют такие антипрививочники, которые относятся без уважения к медперсоналу.

«А они какую «правду» каждый день показывают? Когда моргом на телевидении людей запугивают? Про это в клятве Гиппократа написано, чтобы врачи запугиваниями снижали людям иммунитет? Сами же и становитесь виновниками смертей от постоянного стресса», — считает Татьяна Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что главврачу стоит держать своё слово и не жаловаться на то, что у него не получилось переубедить граждан с альтернативной точкой зрения.

«А можно пофамильно, кто ходил и кто хамил? И желательно, чтобы они тоже рассказали, как сходили, что им показали. А то мы вчера все дружно видели, как люди пытались «сходить» в «красную зону». Никто его никуда не пустил. Наобещали и в кусты. Никто даже по телефону не отвечал», — пишет Светлана С.

Часть людей считает, что подавляющее большинство граждан только и хочет, что знать правду, вот только в том, кому стоит доверять, а кому нет, в последнее время становится всё тяжелее разобраться.

«Как раз-таки правду хотят знать все. И так как «ваксеры», так и «антиваксеры», как вы их любите называть. Перестаньте разделять общество. Да и врать перестаньте. Тогда чаша весов правды перевесит чашу лжи», — указывает Мадлена Х.

«Я так поняла, что правда отныне у каждого своя. У власти — своя, у народа — своя. И каждый будет говорить только то, что для него конкретно выгодно», — написала Таня Л.

Фэйк ньюс. Коронавирус Александр Горбаруков ©ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что руководство России сделало большую ошибку, сделав ставку на разделение общества, которое, судя по задумке, само должно было разбиться на два лагеря: «ваксеров» и «антиваксеров», где первые с государственной поддержкой одолели бы вторых.

«Ключевое в этом всем знаете что? Между строк — разделяй и властвуй. Вроде бы в заботах и хлопотах о здоровье, как бы переживая о человечестве, но с нескрываемой неприязнью оставили огромное количество здоровых и здравомыслящих людей за пределы социума. Их наградили ярлыком и склоняют «по всем падежам», наделяя всё новыми и новыми ограничениями. Сразу оговорюсь, я не «антивакс», по сути, но пропагандируемая агрессия по отношению к тем, у кого есть право задавать вопросы, на которые никто не хочет отвечать, волей-неволей заставляет задуматься. И уже сегодня мы видим, как на глазах раскалывают общество, стравливают, уверяя, что «антиваксеры» — враги человечества, а на самом деле достаточно вспомнить мудрость наших предков о том, кто громче всех кричит: «держите вора!», тот и есть тот самый вор. И это не проблема России, это мировая беда», — поделился своим мнением Наталия Д.

Напомним, 28 ноября главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерий Вечорко заявил в эфире Владимира Соловьева «Соловьев Live» о том, что антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в «красную зону» пришлось прервать досрочно, несмотря даже на то, что «гостям» показали хирургов больницы за работой.