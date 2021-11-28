Новосибирск, , 15:24 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 400 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 391 случай.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались ещё четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 51, 84, 78 лет и женщины в возрасте 85, 63, 84, 59, 55, 75, 71, 88 лет и три женщины в возрасте 80 лет. Всего в регионе умерли 3767 человек», — об этом сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 81 942 случая заражения коронавирусом, в том числе у 8562 детей; 57 178 пациентов выздоровели (+51 за сутки).