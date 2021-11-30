Нижний Новгород, , 15:49 — REGNUM Жители Нижегородской области смогут присутствовать на массовых мероприятиях по «Мультипассу», который будет выдаваться на основании отрицательного ПЦР-теста. Об этом написали нижегородские СМИ 30 ноября.

Нижний Новгород Alexxx Malev

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

По данным государственно-правового департамента региона в получении спецпропуска есть свою нюансы.

«Результат теста должен быть верифицирован через систему единого медицинского информационно-аналитического центра. Вместе с тем «Мультипасс» выдается на основании QR-кодов. А они, в свою очередь, присваиваются только вакцинированным от коронавируса, а также переболевшим на портале «Государственные услуги», — уточняют в NewsNN.ru.

Издание, со ссылкой на чиновников подчеркивает, что спецпропуска будет действовать только три дня.

ИА REGNUM напоминает, что на днях жители Нижегородской области написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить QR-коды. По мнению граждан, QR-коды «разделяют людей на хороших и плохих».

Читайте также: За два года борьбы с COVID «у врачей наступило моральное истощение»