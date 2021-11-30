Ижевск, , 09:06 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 30 ноября выявили 240 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 291 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 75 060 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 13 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 38 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 197 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 63 218 человек. Скончался 3241 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано десять летальных случаев. Накануне скончались девять жителей республики.

Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 8601 житель. Из числа получающих лечение 7216 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 619 человек — в состоянии средней степени тяжести, 206 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря некоторые ранее перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией стационары Удмуртии вернутся к работе в штатном режиме. В частности, возобновят прием плановых пациентов Воткинская, Киясовская, Балезинская и Красногорская районные больницы. С 6 декабря в обычном режиме начнут работу Завьяловская районная больница и основной стационар ижевской городской клинической больницы № 6. По сравнению с предыдущей неделей количество ковидных коек в республике сократится почти вдвое — с 2463 до 1257 мест.

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