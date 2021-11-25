Нижний Новгород, , 17:09 — REGNUM Частичное снятие ограничений в Нижегородской области коснется кинотеатров, музеев, фитнес-центров, гостиниц, библиотек и общепита. С 26 ноября 2021 года они могут принимать посетителей без QR-кодов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в социальной сети 25 ноября.

Нижний Новгород Кривошеина Мария

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Чиновник уточнил, что вышеперечисленные организации могут «сами принимать решение о пропуске людей по QR-кодам. Если же заведения «решат оставить QR-коды, то для них будут сняты некоторые ограничения».

»Так, для театров и концертов будет отменен запрет на антракты и буфеты, увеличится заполняемость до 70%. Для общепита снимут запрет на банкеты и требования по расстановке столов, а также отменят ограничения по режиму работы. В кинотеатрах, если вход будет осуществляться по QR-кодам, будет допускаться 100% рассадка вместо 60%», — написал губернатор.

Снятие ограничений не коснется массовых мероприятий, объектов спорта, ТЦ и ТРЦ, театрально-концертных и конгрессно-выставочных организаций.

«Они продолжат принимать посетителей только по спецпропускам», — сообщили NewsNN.ru.