Москва, , 18:30 — REGNUM Производители вакцины от коронавируса «Спутник V» при необходимости готовы к концу февраля поставить на рынок сотни миллионов доз вакцины, адаптированной к новому штамму «Омикрон». Об этом сообщили 29 ноября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина «Спутник V» Mos.ru

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«Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против «Омикрона» могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года. Далее в следующем году могут быть доступны более трёх миллиардов доз», — сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, ранее в РФПИ сообщили, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал работу над модификацией вакцины «Спутник V» под штамм «Омикрон».

При этом было подчёркнуто, что речь идёт о пложенной по протоколу процедуре, тогда как специалисты уверены, что вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» по-прежнему эффективны против нового варианта вируса.

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