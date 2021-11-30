Уфа, , 11:22 — REGNUM 667 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коронавирус Rosminzdrav.ru

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Сообщается, что всего в республике выявили 106 370 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 95 285 человек, в том числе 663 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что прививки от COVID-19 получили 1 979 481 человек, в том числе 1 722 936 человек завершили вакцинацию. За минувшие сутки в республике констатировали смерть 34 пациентов с COVID-19, всего в Башкирии скончались 3545 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 ноября в Башкирии за стуки выявили 665 носителей коронавируса.