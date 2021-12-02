Ростов-на-Дону, , 13:21 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 39 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском правительстве 2 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 19 женщин в возрасте от 47 до 84 лет и 20 мужчин в возрасте от 32 до 83 лет. У всех пациентов были хронические заболевания.

С начала пандемии с COVID-19 не смог справиться 8 801 житель Ростовской области.

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