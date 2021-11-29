Нижний Новгород, , 12:23 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 29 ноября выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 719 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 213 640 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 760 человек, всего выздоровели с начала пандемии 184 445 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 35 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8835 человек. Накануне сообщалось о 31 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 360 человек.

По состоянию на 29 ноября в регионе проведено 4 412 971 тест для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8784 нижегородца. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущим периодом до показателя 300,46.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 29 ноября остаются свободными 18% коек в ковид-центрах.