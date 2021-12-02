Москва, , 12:24 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умер 1221 человек. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее от ковида скончались 1226 человек. Всего с начала пандемии скончались 277 640 ковид-пациентов, уточнили в штабе.

В Москве от коронавирусной инфекции за сутки скончались 92 человека, в Санкт-Петербурге — 57, в Подмосковье — 51.

За сутки выздоровели и были выписаны 35 185 человек, с начала пандемии — 8 400 117 человек.