Москва, , 18:28 — REGNUM Количество пациентов с коронавирусом в России за минувшую неделю снизилось на 13%. Об этом 30 ноября сообщил здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Красная зона Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На прошлой неделе мы констатировали, что количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников, как в амбулаторной сети, так и в стационарной, снизилось на 13%», — сказал он.

Глава Минздрава уточнил, что количество пациентов, наблюдаемых медицинскими работниками, за неделю сократилось с 1,072 млн до 932,7 тысячи человек.

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