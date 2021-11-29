Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM За прошедшие сутки количество новых фактов заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге составило 2181 подтвержденный случай. Данными статистики за 28 ноября поделился оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточная заболеваемость в Петербурге растет уже на протяжении шести дней подряд. За минувшие сутки выявили 2181 новый случай, что на 109 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Тогда количество новых заражений составило 2072. Несмотря на то, что суточная заболеваемость вновь преодолела порог в две тысячи, она в полтора раза меньше максимума заболеваемости этого месяца, установленного 11 ноября на отметке в 3421 случай.

От ковида в Петербурге за минувшие сутки скончались 66 человек, это на два человека меньше, чем за 27 ноября. На неровной диаграмме статистики суточной смертности в Петербурге можно заметить тенденцию к ее снижению. Если в начале месяца этот показатель составлял 83−86 человек в сутки, то сейчас он сократился примерно на 20 человек.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 926 человек. Этот показатель на 156 человек меньше, чем за 27 ноября, тогда количество выздоровевших составило 1082 человека. Динамика выздоровления резко сократилась за два выходных дня.

За весь период действия пандемии в Петербурге общее количество случаев заражения составляет 785 169 случаев. От ковида, как основной причины, умерли 26 135 человек, а выздоровели — 723 415 человек.

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