Тюмень, , 11:46 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 312 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 314 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 1 декабря подтвердили 81 191 случай заражения коронавирусом, вылечились 63 159 тюменцев.

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