Якутск, , 09:47 — REGNUM За сутки заразились коронавирусом 250 жителей Якутии, 50 из них — несовершеннолетние. Кроме того, инфекцию подхватили 3% вакцинированных якутян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе правительства республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За прошедшие сутки управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) выявлено 250 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 50 — дети. Из 200 случаев заболевших взрослых — 194 человека, не привитые от ковида, что составляет 97 процентов. В стационарах республики в тяжёлом состоянии находятся 110 пациентов, из них не привитых — 108 человек. В Усть-Алданском районе наблюдается большое количество тяжёлых случаев заболевания коронавирусом и высокий уровень летальности относительно небольшого количества жителей в этом улусе», — рассказала на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

По её словам, в республике привиты от коронавируса первым компонентом 67% взрослых жителей. Наиболее низкие темпы вакцинации в Амгинском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, указ главы Якутии о мерах, препятствующих распространению коронавируса в республике, продолжит действовать до 15 января 2022 года. Такое решение было принято 30 ноября, в день, когда истекал ранее установленный срок для антиковидных ограничений.