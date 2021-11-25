Чебоксары, 25 ноября 2021, 11:28 — REGNUM В Чувашии перевозчиков просят «начинать считать» выпадающие доходы, если в республике введут QR-коды на общественном транспорте. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 25 ноября, на сессии Госсовета глава фракции ЛДПР Константин Степанов.
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В ходе обсуждения законопроекта о бюджете на 2022 год был поднят вопрос о возможности расширении использования QR-кодов.
При этом либерал-демократ высказал мнение, что если введут QR-коды на транспорте, то муниципальному «Чебоксарскому троллейбусному управлению» (ЧТУ) будут, «как всегда, давать десятки миллионов рублей». По данным парламентария, в настоящее время городской парламент рассматривает вопрос о направлении ЧТУ «очередных 50 млн рублей».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября депутаты Госсовета обсудят федеральную законодательную инициативу о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
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