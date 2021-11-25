Чебоксары, , 11:28 — REGNUM В Чувашии перевозчиков просят «начинать считать» выпадающие доходы, если в республике введут QR-коды на общественном транспорте. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 25 ноября, на сессии Госсовета глава фракции ЛДПР Константин Степанов.

Скриншот прямой трансляции сессии Госсовета Чувашии. Выступает Константин Степанов Cap.ru

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В ходе обсуждения законопроекта о бюджете на 2022 год был поднят вопрос о возможности расширении использования QR-кодов.

«Меня настораживают планы введения целого комплекса мер по введению QR-кодов на транспорте. Уже разосланы письма ряду перевозчиков с просьбой начинать считать выпадающие доходы возможные у них, рассмотреть возможность внесения оборудования для сканирования QR-кодов, штатных единиц для этой работы. Но при этом отражение возможных пожеланий, которые появятся, пока всё это ещё не требование, в бюджете мы не видим. То есть возможность введения ограничения есть, а вот возможность помощи перевозчику на горизонте у нас почему-то не вырисовывается», — сказал Константин Степанов.

При этом либерал-демократ высказал мнение, что если введут QR-коды на транспорте, то муниципальному «Чебоксарскому троллейбусному управлению» (ЧТУ) будут, «как всегда, давать десятки миллионов рублей». По данным парламентария, в настоящее время городской парламент рассматривает вопрос о направлении ЧТУ «очередных 50 млн рублей».

«А бизнес почему-то у нас должен сам выкарабкиваться из своих проблем. При этом соседние регионы бизнесу, перевозчикам помогают. Нижний Новгород озвучил сумму более 300 млн рублей в связи с ковидными ограничениями, а у нас минфин, насколько мне известно, даже просьбы о расчётах на дезинфекцию подвижного состава отверг и сказал, что не по той методике собираете, денег нет и так далее», — сказал Константин Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября депутаты Госсовета обсудят федеральную законодательную инициативу о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

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