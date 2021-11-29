Нижний Новгород, 29 ноября 2021, 21:22 — REGNUM Фраза главного санитарного врача Нижегородской области Натальи Кучеренко о том, что Роспотребнадзор проводит «вычищение популяции», надо понимать так: речь идёт о том, чтобы значительно увеличить охват населения тестированием на COVID-19.
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Об этом заявили в пресс-службе нижегородского Роспотребнадзора, сообщает 29 ноября издание «Подъём» в своём телеграм-канале. Комментарий пресс-службы потребовался после того, как Кучеренко заявила по поводу ситуации с COVID-19: