Кемерово, , 07:21 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 27 ноября, за прошедшие сутки выявлено 376 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 377 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кемерово — 59, Новокузнецк — 59, Междуреченск — 35, Прокопьевск — 26, Белово — 22, Новокузнецкий МР — 20, Осинники — 18, Ленинск-Кузнецкий — 14, Анжеро-Судженск — 12, Калтан — 11, Мыски — 11, Юрга — 11, Яйский МО — 11, Киселевск — десять, Гурьевский МО — десять, Топкинский МО — семь, Березовский — шесть, Полысаево — шесть, Тайга — шесть, Ижморский МО — пять, Промышленновский МО — четыре, Яшкинский МО — четыре, Кемеровский МО — два, Тяжинский МО — два, Юргинский МО — два, Краснобродский — один, Беловский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — об этом сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 250 пациентов выздоровели, трое скончались.