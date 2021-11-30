Чебоксары, , 09:06 — REGNUM Верховный суд Чувашии отклонил иск в отношении главы республики Олега Николаева в связи с введением QR-кодов. Истцы ссылались на разделение людей по принципу наличия или отсутствия сертификата о вакцинации. Суд не нашёл оснований для удовлетворения заявления.

Проверка QR-кодов на входе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно документу, опубликованному на сайте Верховного суда Чувашии, коллективный иск поступил от 12 человек. Ответчиком является глава Чувашии Олег Николаев, в качестве заинтересованных сторон указаны республиканское правительство, прокурор региона, управление Роспотребнадзора и Конституционный суд России.

Истцы оспаривали ряд введённых из-за пандемии коронавируса нормативно-правовых актов региона, считая их противоречащими федеральному законодательству. Как уточняет «Коммерсант», речь идёт об указе главы Чувашии «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»: истцы, в частности, полагают, что Олег Николаев «превысил свои должностные полномочия» при введении QR-кодов, разделяющих «людей по одному признаку — наличию или отсутствию сертификата о прохождении вакцинации».

Судебное заседание состоялось 29 ноября. Верховный суд Чувашии иск отклонил.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии без QR-кода о прохождении вакцинации от ковида или документе о перенесённом заболевании, либо ПЦР-теста жители не могут попасть в здания органов власти, бассейны, фитнес-центры, театры, кинозалы, непродовольственные магазины и торгово-развлекательные центры. В середине ноября цифровые пропуска отменили для посещения органов ЗАГС, отделов социальной защиты и служб занятости.

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