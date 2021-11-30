Оренбург, , 14:17 — REGNUM В Оренбургской области выявили 340 новых заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 30 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С накачала пандемии зафиксировано 100 973 случая заражения. От COVID-19 оправились 85 086 оренбуржцев.

Жертвами заболевания стали 3159 человек. За последние сутки умерли 12 оренбуржцев. Стоит отметить, это минимальный показатель суточной смертности за месяц.