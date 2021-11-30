Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM За последние сутки в Петербурге с COVID-19 в больницы было доставлено 249 пациентов, это ровно столько же, сколько было госпитализировано и в предыдущие сутки, сообщили 30 ноября в региональном оперативном штабе.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в стационарах, перепрофилированных на лечение COVID-19, находятся 6009 человек, что на 121 человека меньше, чем в предыдущий день. Из стационаров за день выписали 60 человек, вдвое меньше показателя предыдущих суток.

В реанимационных отделениях коронавирусных больниц находятся 584 человека (-3 к уровню предыдущих суток). К аппаратам ИВЛ подключены 274 человека (-22).

В городе развернуто 8149 ковидных коек, а процент свободных коек сейчас достигает 44,95% от норматива Минздрава России.

Амбулаторно от ковида в Петербурге лечатся 29 877 человек (-1031). На карантине сейчас находится 4041 человек (+612), в обсервации — 51 человек.

В очередной раз в Санкт-Петербурге увеличился коэффициент распространения коронавирусной инфекции — на 0,19 единицы за сутки. Теперь он составляет 1,45 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель указывает, какое количество людей в среднем заражает один ковид-положительный пациент до его изоляции.

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Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2103 случая заражения COVID-19, выздоровели 2554 человека, скончались 69 человек.

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