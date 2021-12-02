Ульяновск, , 08:21 — REGNUM В Ульяновской области первую дозу прививки от COVID-19 получило свыше 70% населения, которое планируется охватить вакцинацией. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Ход вакцинации обсудили на заседании областного штаба по комплексному развитию региона. По словам исполняющего обязанности главы минздрава Александра Гашкова, ежедневно прививку от ковида делают свыше 4 тыс. жителей. В настоящее время вакцинацией охвачено 560 396 человек, что составляет 70,6% от населения, «подлежащего вакцинации». Из них двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) укололись 430 963 жителя.

Кроме того, продолжается ревакцинация. По данным властей, её прошли 43 644 человека. Кроме того, 517 507 ульяновцев также привиты от гриппа.

Ульяновская область с начала прививочной кампании получила 622,7 тыс. комплектов различных видов российских вакцин от COVID-19, из них ещё не израсходовано свыше 117 тыс. доз.

Напомним, в регионе в ковидных стационарах лечатся 1,8 тыс. пациентов с коронавирусом. Из 2,8 тыс. коек в «красных зонах» остаются свободными около 980. Ещё около 9 тыс. больных находятся дома (на амбулаторном лечении). Под наблюдением остаются 20 385 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 497 822 лабораторных ПЦР-теста на коронавирус, в результате заражение выявлено у 111 572 жителей. Из них вылечились 103 513 пациентов, скончались 3399 ковидных больных.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновские власти заявили о «начале стабилизации» ситуации с коронавирусом