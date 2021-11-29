Архангельск, , 13:25 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки число больных ковидом пополнили 387 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Вакцина от коронавируса Минобороны России

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Среди новых заболевших — 109 архангелогородцев, 70 северодвинцев, 35 жителей Няндомского района. 31 новый случай выявлен в Коряжме, 30 — в Красноборском районе, 22 — в Плесецком округе, 21 — в Новодвинске. Случаи заболевания выявлены также в Устьянском, Вельском, Шенкурском и других районах области.

По данным федерального штаба, 28 ноября в Архангельской области скончались шесть ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1353 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать темпы вакцинации.