Москва, , 13:02 — REGNUM Несмотря на возможное вмешательство извне во внутренние дела России на почве введения QR-кодов, критически относящиеся к QR-кодам граждане искренне и небезосновательно придерживаются своей позиции. Об этом 26 ноября заявила депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия») на слушаниях в ОП, посвященных законопроектам о введении QR-кодов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Буквально вчера вышло большое расследование RT о многомиллионных вливаниях из-за рубежа — 340 млн рублей за два года были потрачены на проведение информационных кампаний сайта петиции CitizenGO, где ведётся сбор подписей против закона», — заявила Бутина.

«Это тема для отдельного разбирательства — я думаю, мы с коллегами обратим на это внимание, — во внутренние дела нашего государства. Я думаю, что как парламентарии, ответственные и добропорядочные граждане страны мы обязаны не оставить её без внимания. И всё же большинство тех комментариев, которые мы получаем — это реальные люди, и их позиция должна быть услышана», — указала она.

По её словам, граждане часто обращают внимание на проблемы в отечественной медицине по части квалификации кадров, качества медпомощи (не только при ковиде), низких заработных плат, особенно в регионе.

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