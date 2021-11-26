Севастополь, , 10:26 — REGNUM В Севастополе подтверждено 248 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 ноября в пресс-службе правительства города. Это на 31 случай меньше, чем было выявлено сутками ранее, 25 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус с начала пандемии получили 47 842 человека. Из этого числа выздоровели 42 802 человека, за минувшие сутки выписаны 555 ковид-пациентов.

С начала пандемии жертвами инфекции в Севастополе стали 1 647 человек, только за минувшие сутки скончались 12 севастопольцев в возрасте от 51 до 91 года.