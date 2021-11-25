Чебоксары, , 14:37 — REGNUM Госсовет Чувашии сегодня, 25 ноября, поддержал федеральные законопроекты о введении QR-кодов. Из 44 депутатов проголосовали за данную инициативу 33 парламентария, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На одной из сессий Госсовета Чувашии Cap.ru

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Законопроекты обсуждались ранее на всех пяти парламентских комитетах, где были поддержаны большинством. На сессии глава комитета по социальной политике Ольга Петрова («Единая Россия»), представляя предлагаемые поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», отметила, что это «экстренная мера на фоне сложной» ситуации с коронавирусом.

В поддержку федеральной инициативы выступили два вице-премьера Чувашии — министр экономики Дмитрий Краснов и министр здравоохранения Владимир Степанов. Первый сослался на то, что предлагаемые ограничения «носят временный характер», другой член правительства сослался на два пути «решения любой эпидемической ситуации»: вакцинация и разобщение (изоляция).

В ходе обсуждения против поправок выступил лидер чувашского отделения КПРФ Александр Андреев, который считает, что проект «абсолютно сырой». Также против введения QR-кодов выступил глава фракции ЛДПР Константин Степанов, пояснив, что там не отражена государственная поддержка бизнеса, который понесёт ущерб в результате введения цифровых пропусков. Также он возмутился тем, что «такую непопулярную тему» Госдума перекладывает на регионы.

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По итогам голосования из 44 депутатов законопроекты поддержали 33 народных избранника, против выступили семь парламентариев, трое воздержались, один не голосовал. Отметим, что на начало сессии отсутствовали «по уважительной причине» шесть депутатов, которые передали право голоса своим коллегам.

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