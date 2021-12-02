Краснодар, , 11:50 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки подтверждено 917 новых случаев заражения коронавирусом, данные 2 декабря опубликовал региональный оперативный штаб. Взрывной рост ковид-заболеваемости после значительного снижения в регионе фиксируется уже вторые сутки — накануне, 1 декабря, сообщалось о 868 случаях заражения.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

«В Краснодаре инфекцию выявили у 218 человек, в Динском районе — у 73, в Новороссийске — у 67, в Сочи — у 63. В Тимашевском районе 50 заболевших, в Брюховецком — 47, в Тихорецком — 36, в Северском — 31. В Кореновском районе положительный тест получили 25 жителей, в Анапе — 24, в Геленджике и Ейском районе — по 22, в Лабинском районе — 21. По 16 случаев заражения подтвердили в Армавире, Крыловском, Крымском и Новокубанском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Кубани подтверждено 100 373 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 75 363 человека. За последние сутки скончались 45 пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции в регионе достигло 8 990 человек.

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На 2 декабря в стационарах лечатся 5 328 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, 2 773 из них диагноз подтвердился. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 жителей, на ЭКМО — шестеро.