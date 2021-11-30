Оренбург, , 07:20 — REGNUM В Оренбурге медики COVID-центра, работающего на базеОренбургского областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн столкнулись с проблемой при выписке пожилых пациентов. Как сообщает региональный минздрав, врачам «красной зоны» госпиталя приходится не только лечить, но и искать родственников пациентов, чтобы те вернулись домой.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам заведующей COVID-центром Анны Глухоты, на долечивание в госпиталь из первичных ковид-центров попадают пожилые и престарелые пациенты. Есть среди них одинокие, с нарушением памяти и ориентации в пространстве. Хорошо, если родные заинтересованы в судьбе человека, узнают, куда его перевели, приносят тёплую одежду на выписку и забирают домой. «Иногда пролеченного и подготовленного к выписке пациента просто некуда девать», — сказала она.

Медработники стараются самостоятельно найти родственников. Поиск ведется с помощью Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также всех соцсетей.

Выздоровевших одиноких пенсионеров переводят в паллиативное отделение в основной корпус по улице Комсомольская, 202. Социальный работник оформляет таких пациентов в дом престарелых.

Если у пациента есть родные и он нуждается в уходе, то медики рекомендуют обратиться в их выездную паллиативную службу, которая может курировать пациента без коронавирусной инфекции на дому. Бригада приезжает на дом, дает консультации по уходу, например, как обрабатывать пролежни. При выписке врачи госпиталя информируют поликлиники по месту жительства о выписке пожилого пациента и о необходимости ухода за ним.