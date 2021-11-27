Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировано ещё 34 случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус



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Всего в регионе от этой болезни умерли уже 8328 человек. Состояние 786 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. А в состоянии средней тяжести находятся 5 930 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявили 177 134 заразившихся коронавирусом. Из них вылечились 155 390 человек.