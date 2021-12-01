Тюмень, , 11:51 — REGNUM В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2884 человек. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 2872 — на 12 человек меньше.

Как сообщало, в Тюменской области на 1 декабря подтвердили 81 191 случай заражения коронавирусом, вылечились 63 159 тюменцев.

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