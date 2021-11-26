Чебоксары, , 09:10 — REGNUM В Чувашии в новогоднюю ночь могут запретить работу всех предприятий общественного питания. С этим предложением выступил глава республики Олег Николаев, поручив профильным ведомствам обсудить вопрос с представителями общепита, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская предложила в новогодний период оставить все действующие ограничительные меры, в том числе в отношении предприятий общественного питания. Речь идёт об ограничении времени работы, пропуска по QR-кодам, соблюдении санитарно-эпидемических требований.

С главным санитарным врачом республики не согласился глава Чувашии Олег Николаев.

«Получается такая история, что если оставим такие же ограничения, то контроль за ними осложнится с 31 декабря на 1 января. Давайте обсудим. Может быть, непосредственно в Новый год прекратить работу предприятий общественного питания. Обсудите с индустрией. Потому что соблазн большой, и очевидно, что люди из мобильных групп [вместо проверок] хотят быть с семьями», — сказал Олег Николаев.

Он предложил ввести в отношении предприятий общепита «полный запрет» работы в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, тогда и «проконтролировать проще».

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