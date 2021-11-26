Чебоксары, , 12:55 — REGNUM В Чувашии продолжают умирать от ковида, ежесуточно заражаются коронавирусом более 160 человек. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Врач в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По информации на 26 ноября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 42 344 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 163. Это на один больше, чем было сутками ранее.

Выздоровели 37 012 пациентов, доля вылечившихся от общего числа подтверждённых случаев заболевания составила 87,4%. За последние сутки выписаны 142 человека.

Жертвами пандемии в Чувашии стали ещё 18 ковидных больных. Всего скончались 3229 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чуваши Олег Николаев предложил в новогоднюю ночь запретить работу всех предприятий общественного питания. Этот вопрос органы власти обсудят с владельцами кафе и ресторанов.

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