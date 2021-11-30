Псков, , 18:29 — REGNUM Вне медицинских организаций от коронавируса в настоящее время лечатся 92% заболевших жителей Псковской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областной администрации.

Амбулаторное лечение Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР

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Эпидемиологическая ситуация в регионе улучшается с каждой неделей. На сегодняшний день в стационарах Псковской области на лечении ковида находятся около 400 человек. Часть коечных мест сворачивается, сейчас их количество составляет 890.

Во многом на улучшение эпидемиологической ситуации в регионе повлияло соблюдение ограничительных мер и активная вакцинация среди населения. В регионе вакцинировано более 60% тех, кто попадает под эту кампанию.

Напомним, что в Псковской области полностью вакцинировано около 243 тыс. человек. При этом полный курс вакцинации прошли более 20 тыс. человек. Использовано около 84% поступивших препаратов.

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