Воронеж, , 11:50 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 765 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 26 ноября. Впервые за несколько дней суточная заболеваемость в регионе резко выросла — накануне, 25 ноября, было зарегистрировано 740 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 174 248 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 123 463 человека, в том числе 298 пациентов выписаны за последние сутки.

Число умерших ковид-пациентов в Воронежской области на 26 ноября составило 8 638 человек, это на 63 умерших больше, чем было зарегистрировано 25 ноября (8575 умерших). При этом в федеральной статистике содержатся данные о 5 627 умерших с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции (+35 к предыдущим суткам).