Москва, , 12:09 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 1209 человек, сообщили 29 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как следует из данных федерального штаба, наметилась тенденция к снижению смертности. День назад от ковида умерли 1224 человека, два дня назад — 1239. Всего за пандемию от коронавирусной инфекции в стране скончались 273 964 человек.

В Москве за сутки умерли 93 ковид-пациента, в Санкт-Петербурге — 66, в Подмосковье — 58.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за сутки увеличилось на 33 860 случаев.